Предприниматели из Владивостока собираются укреплять иммунитет жителям Китая

Создатели биодобавки считают, что у жителей Поднебесной продукт будет пользоваться успехом. Фото: Диана БЕЛАЯ

Омегу-3 с экстрактом трепанга производит компания ООО «Дальневосточное качество» во Владивостоке. Создатели уверены, что этот БАД должен быть в рационе любого человека. Совсем недавно представители компании обратились в Центр «Мой бизнес», чтобы подготовить продукт на экспорт в Китай.

По словам предпринимателей тритерпеновые гликозиды, выпаренные из трепанга – прекрасный способ укрепить иммунитет. Омега-3 же, в свою очередь, препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, помогает работе печени, снижает общий уровень холестерина и повышает защитные функции организма.

Новая биодобавка уже успела завоевать любовь и популярность в России. Поэтому пришла пора компании выходить и на международный рынок.

Сотрудники Центра «Мой бизнес» уже разработали презентацию продукта на китайском языке и ищут партнеров.

- В результате нашей работы сформировался список компаний, подтвердивших готовность принять участие в переговорах. Затем специалисты Центра поддержки экспорта организовали первичные переговоры с китайской стороной, по итогам которых были подписаны четыре меморандума, – рассказал директор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.

Дальше в планах – сертификация БАДа в КНР.

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы. Подробнее об услугах Центра можно узнать на сайте или по телефону: 8 (423) 279-59-09