Температура может побить 60-летний рекорд? Синоптики озвучили прогноз погоды во Владивостоке

Синоптики озвучили прогноз погоды во Владивостоке Фото: Иван МАКЕЕВ

Вчера, 23 июня, из-за аномальной жары воздух во Владивостоке прогрелся до +33,1 градусов. Эта цифра стала рекордом температуры.

- В последний раз подобный высокий градус в этот день отмечался аж в 1968 году. Тогда столбики термометров поднялись до отметки +31,4 градусов, - отмечают синоптики портала "Примгидромет".

По словам экспертов, вчерашний рекорд чуть-чуть не дотянул до абсолютного максимума июля во Владивостоке. Он составляет +33,6 градуса и был отмечен в 1958 году.

Впрочем, жара по всему краю продолжает набирать обороты. По прогнозу, температура воздуха в дальневосточной столице 24 июля может достигнуть 33 градусов. И если эта цифра окажется больше всего лишь на одно деление, то новый абсолютный максимум может быть установлен даже сегодня.