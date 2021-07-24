На улицу лучше не выходить? Синоптики продолжают передавать аномальную жару в Приморье

Синоптики продолжают передавать аномальную жару в Приморье Фото: Иван МАКЕЕВ

Синоптики портала "Примпогода" озвучили прогноз в Приморье на сегодня, 24 июля. По данным экспертов, погоду в крае определяет поле повышенного атмосферного давления. На небе фиксируется по большей части переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер берет направление с юго-запада, по скорости - слабый до умеренного. Температура воздуха +27...+38 градусов.

Во Владивостоке 24 июля стоит переменная облачность, без осадков. Слабый ветер направляется с юго-востока. Температура воздуха +31...+33 градуса.

В Уссурийске, как и в дальневосточной столице, фиксируется переменная облачность, без осадков. Южный ветер по скорости слабый, но во второй половине дня может усилиться до умеренного. Температура воздуха +35...+37 градусов.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха +33...+35 градусов.

Температура воды в Амурском заливе +26 градусов, в заливе Посьета +29 градусов, в бухте Находка +24 градуса.