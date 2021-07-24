Проснись, ты устроил ДТП: водители Приморья засыпают за рулем из-за переутомления

В краевом ГИБДД рассказали о последнем происшествии со смертельным исходом. Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю

С начала этого года сон за рулем стал причиной семи автомобильных аварий в Приморье, - озвучили данные в региональном ГИБДД. По словам сотрудников, последний случай произошел буквально вчера утром, 23 июля, на 95 километре автодороги «Осиновка - Рудная Пристань». Водитель грузовика Nissan Diese съехал с проезжей части.

По предварительной информации, 52-летний мужчина держал путь из Уссурийска в Арсеньев. Во время поездки мужчина уснул за рулем от переутомления. Как результат: автомобиль пересек встречку и съехал в левый кювет.

А ведь стаж вождения у рулевого ни много ни мало - 30 лет.

В ДТП мужчина получил травмы грудной клетки.

Как отмечают УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, в семи дорожно-транспортных происшествий, у которых одна главная причина - переутомление, пострадали шесть человек. Один погиб.

ДТП со смертельным исходом произошло 27 апреля в Дальнереченском районе. За рулем автомобиля Mitsubihi Fuso находился 35-летний мужчина. Грузовик двигался со стороны Хабаровска в направлении Владивостока.

– При приближении к 357 километру автодороги А-470 «Уссури» водитель Mitsubihi Fuso уснул за рулем и допустил столкновение своего автомобиля с автомашиной Suzuki Wagon Solio. После удара, по инерции, Suzuki столкнулся с прицепом грузового автомобиля, стоявшим на обочине. В аварии погиб пассажир Suzuki Wagon Solio – 67-летний мужчина. Водитель Suzuki Wagon Solio – 52-летняя женщина, получила травмы головы, - рассказали в региональном ГИБДД.

Инспекторы также отмечают, что случаи, когда плохое самочувствие становится причиной ДТП - вовсе не редкость. С 23 июля в Приморье синоптики прогнозируют аномальную жару. Сегодня и вовсе может быть побит максимальный температурный рекорд во Владивостоке. Водителям следует внимательнее отнестись к своему самочувствию и не продолжать движение, если что-то идет не так.