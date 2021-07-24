Мотоциклист из Приморья, пытаясь скрыться от ГИБДД, погиб сам и угробил пассажирку. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему

Водитель мотоцикла Yamaha и 24-летняя девушка-пассажирка погибли на территории Артемовского городского округа. Мотоциклист в попытке скрыться от сотрудников ГИБДД не справился с управлением и врезался в столб, сообщает Госавтоинспекция Артема.

- Патрулируя на маршруте в районе развязки автодороги Владивосток-Находка-порт Восточный, наряд ДПС обратил внимание на мотоцикл Yamaha, который нарушал ПДД. На транспортном средстве не было государственных регистрационных номеров. Пассажирка сидела без мотошлема. Увидев патрульную автомашину, водитель мотоцикла изменил траекторию движения и попытался скрыться, - делятся сотрудники ГИБДД.

По их словам, рядом с домом № 131 на улице Кирова мотоциклист не справился с управлением. Он наехал на фонарный столб и опрокинулся.

Водитель мотоцикла Yamaha скончался на месте аварии, а пассажирку, гражданку Узбекистана, госпитализировали в больницу, где она скончалась из-за серьезных травм.

Личность мотоциклиста сотрудники только устанавливают - при нем не было никаких документов.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.