Выехал на встречку: из-за пьяного водителя шесть человек пострадали в жестком ДТП в Приморье

Из-за пьяного водителя шесть человек пострадали в жестком ДТП в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жесткое ДТП произошло в Находке рядом с домом №1 на улице Козина. Как рассказывают в региональном ГИБДД, 44-летний пьяный мужчина находился за рулем автомобиля Honda. Во время пути он по неизвестной причине выехал на встречку. Произошло столкновение транспортных средств.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек: водитель и четыре пассажира Subaru Forester (женщины в возрасте 31, 42, 47 лет, мужчины в возрасте 34, 41 год), а также 45-летний пассажир автомобиля Honda, - делятся сотрудники полиции.

По факту автоаварии назначена проверка. В ходе нее будут установлены все обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда исследований.