За сутки коронавирус подтвердился еще у 261 приморца

Положительные тесты на коронавирус за сутки пришли 261 приморцу Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Очередные данные по статистике COVID-19 на территории Приморского края опубликовало региональное правительство. Так, за последние 24 часа коронавирус подтвердился еще у 261 приморца. Нарастающим итогом на сегодня, 24 июля, в крае числится 52 747 официально зарегистрированных случаев заболевания.

При этом, с начала пандемии победить смертельную инфекцию удалось 46 547 людям. Только за сутки выздоровели 277 человек.

Не справились с инфекцией 889 пациентов.

Всего обследовано на COVID-19 1 268 938 жителя. Отметим, что 310 249 человек привились.

Специалисты советуют носить маски, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию и избегать мест массового скопления людей.