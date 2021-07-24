Весь город дышит этой вонью: рядом с Большим Камнем горит огромная свалка

Hядом с Большим Камнем горит огромная свалка Фото: Сергей БАЛАНОВ

Рядом с Большим Камнем сегодня, 24 июля, горит мусорный полигон. Корреспондент "КП-Дальний Восток" случайно оказался рядом с местом происшествия и рассказал об этой удушающей обстановке.

- Дым настолько густой, что стелется по земле и буквально окутывает часть трассы Владивосток-Находка. Начинается он сразу, как только проезжаешь Большой Камень и двигаешься в сторону Находки. Пелена тянется где-то километр. Не смертельно, но дышать этим дымом тяжело и, конечно же, неприятно, - делится журналист.

А между тем, в социальных сетях жители Большого Камня жалуются, что в 30-градусную жару не могут даже открыть окна, ведь иначе им придется дышать "этой вонью".

- Второй день спим с закрытыми окнами, кондиционера нет. Задыхаемся. Мы же не люди, а скоты. Ещё и в такую жару! Просто нет слов, - пишет местная жительница.

Многие из комментаторов также отмечают, что вдыхать ароматы горящей свалки для них привычно. В 70-е годы она дымила едва ли не каждый день.

- Опять задымила, родная! Сразу детство вспоминается, эта постоянная вонища.