«Колесами печально в небо смотрит круизер»: дорогой джип перевернулся на приморской трассе

Водитель джипа не справился с управлением, авто перевернулось. Фото: принтскрин видео.

Серьезное ДТП случилось накануне на приморской трассе. Водитель дорогостоящего джипа нес правился с управлением, протаранил дерево, после чего перевернулся. Проезжающие мимо автомобилисты заподозрили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, однако этот миф быстро развенчал свидетель.

Авария произошло в районе станции «Весенняя», на Второй шоссейной, 56. Единственным участником происшествия стал водитель Toyota Land Cruiser 200.

– Он перевернулся прямо передо мной, я и несколько других мужиков побежали его вызволять, он был в шоковом состоянии не понимал что произошло, но спиртом от него не пахло. Слава богу, что никто не пострадал, а железо – это железо, – поделился в сети очевидец.

Многие предположили, что мужчине стало плохо от жары. В последние дни в крае стоит аномальное пекло. Специалисты советуют пить побольше воды и избегать длительного пребывания на солнце. Одним из самых популярны комментариев в интернете стала популярная строчка из песни Ильи Лагутенко – «колесами печально в небо смотрит круизер», действительно подходящая к ситуации.

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