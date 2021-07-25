«Их видимо-невидимо, на улице находиться невозможно»: приморцы бьют тревогу из-за расплодившей живности

Местные жители озадачены из-за нашествия насекомых. Фото: Евгения ГУСЕВА

С середины июня жители Артемовского городского округа изнывают не только от жары, но и от заполонивших округ мух. Черные тучи из насекомых буквально сгустились над Заовдским. Как уверяют местные жители, главная причина появления насекомых – недостаточная обработка на близлежащий птицефабрике. Пока обращения в администрацию и жалобы во всевозможные инстанции имеют лишь кратковременный эффект, ситуация в действительности отличается от изложенной на бумаге.

«КП-Владивосток» уже подробно рассказывала о нашествии мух в Заводском. Местные сравнивают обилие насекомых с казнью египетской. Крылатые буквально облепляют все, изрядно портя жизнь людям. И за месяц решить острую проблему так и не удалось.

Мухи атакуют приморцев. Фото: www.instagram.com/artem.news.plus.

«Да ужас, их меньше не стало. В СНТ «Аралия» куча на дачах», «Мух видимо-невидимо! На улице находиться невозможно! Никто с ними не борется, это все отписки», «А приехать и проверить, изменилась ли ситуация или нет некому? Мух множество и в Суражевке. Травим своими силами, но эффект кратковременный. Новые многочисленные стаи прилетают на место отравленных. А на бумагах все замечательно», «На ГРЭСе их тоже немеренно, в этом году что-то ужасное», «Когда уже это кошмар закончится, мухи одолели просто, никакие средства их уже не уничтожают, и на балконе, и в квартире, про улицу вообще молчу. Просто кошмар и это мягко сказано. Такого не было в прошлом году, а это прям нашествие. Ни вздохнуть свободно ни по улице с детьми не прогуляться», – делятся своими переживаниями жители края.

Судя по официальному ответа из администрации АГО, о проблеме все наслышаны. Более того, предприятие обязали потравить расплодившихся насекомых, однако местные перестали верить в обещания и борются собственными силами.

Жалобы рассмотрели в администрации. Фото: www.instagram.com/artem.news.plus.

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