«Проснулись и начали драться»: происшествие на пляже во Владивостоке взбудоражило общественность

Спор перерос в рукоприкладство. Фото: принтскрин видео.

В Приморье в последнюю неделю установилась крайне жаркая погода, температуры близки к рекордным для края. Естественно, что в при + 40 градусах на пляжах яблоку негде упасть. Специалисты советуют сократить время пребывания на солнце, пить больше жидкости, пользоваться солнцезащитными кремами и ни в коем случае не употреблять алкоголь. Однако советами экспертов пользуются далеко не все. Как следствие – плохое самочувствие, ожоги или даже разбитое лицо, в случае злоупотребления спиртным на жаре. В прицел видеокамеры очевидца попала драка на одном из пляжей Владивостока.

Действия развернулась в районе бухты Тихая.

– Ребята сначала спали, потом что-то у них случилось спустя 20 минут как проснулись, и началась драка, – поделились в сети очевидцы.

Скандал развернулся на глазах у многочисленной толпы. Автолюбители, проезжающие мимо начали сигналить дерущимся, однако вмешиваться в конфликт никто не отважился. К счастью, обошлось без серьезных последствий. Стоит отметить, что пляж не оборудован для купания, вокруг куча острых камней, поэтому одно неловкое движение могло привести к печальному итогу.

«Расплескалась синева», «Пить в такую жару – самоубийство», Люди сейчас стали такие злые, словно не водку пьют, а озверин», – высказываются в сети жители края.

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