«Сгорело все, остались в плавках»: стали известны подробности пожара на популярной базе отдыха в Приморье

Часть помещений выгорела дотла. Фото: Анна СОБОЛЬ

Специалисты МЧС озвучили подробности пожара в ЗАТО Фокино, где накануне оказалась объята огнем популярная база отдыха «Капитан». Как уверяют местные жители, гостиничный комплекс с сауной и бассейном с морской водой принадлежит 52-летнему депутату Дмитрию Тимонину, который известен в крае благодаря участию в программе «Давай поженимся». огонь успел распространиться на 200 квадратных метров, помимо крыши и перекрытий верхнего этажа практически дотла выгорела часть помещений.

Огонь охватил крышу и верхний этж. Фото: Анна СОБОЛЬ

Сообщение о пожаре поступило накануне вечером, в 16:30. Практически одновременно с брандмейстерами на место ЧП приехали корреспонденты «КП-Владивосток», что позволило читателям узнавать о происходящем из первых уст.

Огонь удалось локализовать в 19:45, а ликвидировать открытое горение в 20:31. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю, в тушении приняли участие 21 человек личного состава и четыре спецмашины. К счастью, обошлось без пострадавших. Чего нельзя сказать о личных вещах отдыхающих. В разгар пляжного сезона часть комнат были заселены. «Люди ушли купаться и остались в одних плавках. Сгорело все» – эмоционально поделились очевидцы.

Часть помещений серьезно пострадала. Фото: Анна СОБОЛЬ

У местных жителей есть свои версии произошедшего. По их словам, несколько суток назад на электросети произошла авария. Кто-то додумался спилить ветку дерева, которая проходила в непосредственной близости к линии. В итоге она упала, оборвав провода, электричество тогда пропало у многих. Как уверяют очевидцы, был пожар, также вызывали огнеборцев. Аварийная бригада в круглосуточном режиме занималась восстановлением электричества. Местные не исключаю, что, когда дали напряжение могло снова произойти короткое замыкание. Судя по комментариям, у некоторых погорели электроприборы.

Однако точную причину пожара на базе еще предстоит установить экспертам. Главное, что обошлось без человеческих жертв.

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