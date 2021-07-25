«Это кошмар какой-то»: необычный гость пробрался в квартиру приморцев через отверстие в санузле

Жильцы квартиры негодуют из-за неприятного инцидента. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Надеждинского района Приморья пожаловались на нежданного гостя, который проник в квартиру через отверстие, оставленное в санузле. Владельцы недвижимости оказались удивлены и возмущены обнаружив у себя птицу. Стоит отметить, что подобные случаи хоть и редко, но случаются. «КП-Владивосток» подробно рассказывала, как квартиру горожанки атаковали голуби, попадая в помещение через вентиляционную шахту.

Голубь пожалов в гости в одну из квартир по адресу 50 лет Октября, 16, в селе Вольно-Надеждинское.

– Голубь проник в квартиру через отверстие в санузле, где проходят трубы, это кошмар какой то, – поделились жильцы, прикрепив занимательное фото. На нем птица с невозмутимым видом заглядывает в объектив, очевидно, не понимая, что стала виновницей переполоха.

Голубь пришел в гости через санузел. Фото: www.instagram.com/nadega.inform.

Судя по кадрам, хозяевам удалось отловить пернатого. Кстати, специалисты советуют, чтобы поймать забравшегося в квартиру голубя и не покалечить его, нужно задернуть шторы и, не делая резких движений, спокойно взять птицу в руки или накрыть его платком.

Напомним, недавно из-за голубей разгорелся скандал. Птицы оказались замурованы в доме в поселке Трудовое. Пытаясь выбраться из западни, бедняги разбивались об решетки. В итоге жильцы привлекли специалистов, чтобы освободить пленников.

Птицу удалось поймать. Фото: www.instagram.com/nadega.inform.

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