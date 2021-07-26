«Как он это сделал и зачем?»: Aqua оказалась в родной стихии на популярном пляже Владивостока

Aqua попала в родную стихию. Фото: принтскрин видео.

Купание Toyota Aqua, само название которой переводится, как вода, попало на видео. История развернулась в выходные на популярном пляже. Как именно автомобиль оказался в море, да еще и поблизости к камням – остается загадкой. Не исключено, что попросту начался прилив и владелец таким образом поплатился за неправильную парковку и нарушение границ водоохранной зоны.

Купание «белого коня» застали отдыхающие в бухте Стеклянная. Увидели сами и поделились с другими, распространив видео в соцсеятх. Пользователи интернета в свою очередь постарались придать историю максимальной огласке, более того выложили госномер авто в специальную программу, чтобы предостеречь людей от возможной покупки «утопленника».

«Надо номера в "Номерограм" засветить, чтобы он не смог втулить это кому-либо», «Зачем на чужом горе хайпить?», «Чужое горе было бы, если бы этот тип потом свое ведро, как целое тебе продал», «Как он это сделал и зачем?», «Теперь, после соленого моря ее также в речку или озеро окунуть», – озвучивают свои мнения жители края.

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