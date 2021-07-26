«На замечания не реагировали, надо же головой думать»: поступок мужчин на набережной Владивостока стал причиной споров

Подобное поведение некоторые раскритиковали. Фото: принтскрин видео.

Двое мужчин, которые решили по очереди покататься на качелях, установленных на набережной Цесаревича во Владивостоке, привлекли внимание очевидцев. Судя по всему, одна из бдительных мамочек решила, что взрослым не место на детском аттракционе и пожаловалась на них в сети. Вот только мнения приморцев кардинально разошлись.

– На набережной Цесаревича двое взрослых мужчин катались на детской качели и не реагировали на замечания прохожих, сама набережная уже и так в плачевном состоянии и скоро совсем негде гулять с детьми будет, – поделилась возмущенная горожанка.

Однако большая часть пользователей интернета отметила, что в поступке нет ничего зазорного. Мол отдыхающие катаются максимально аккуратно и не портят качели.

«Судя по видео, взрослые аккуратно пользуются качелями не то, что дети», «Я сама люблю покататься на качелях», «Боже, они же не ломают их. Ну заиграло в попе детство, ну покатались немного, что с того? Вы видимо не очень счастливый человек что на такую ерунду реагируете с такой агрессией», «Мужики до старости дети», «Вы за детьми своими смотрите, когда они ногами на качели встают, когда вы их на топиарные фигуры сажаете», «Даешь качели для взрослых!», – вступились за героев ролика пользователи интернета.

Несколько человек все же поддержали автора видео.

«Грустно, что так воспитали», «Да просто эти качели на детский вес рассчитаны, а там мужики килограмм под 100, сломают и все, надо же головой думать иногда», – парируют более скептически настроенные приморцы.

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