Третий российский супертраулер РРПК спущен на воду в присутствии Президента страны

На Адмиралтейских верфях (Санкт-Петербург) состоялась торжественная церемония спуска на воду третьего судна строящейся здесь серии супертраулеров для Русской Рыбопромышленной Компании – «Механик Сизов». На церемонии присутствовал Президент Российской Федерации Владимир Путин, наблюдавший за спускам судна с катера.

Ввод судна в эксплуатацию намечен на 2022 год. Всего Адмиралтейскими верфями для РРПК будет построено 10 аналогичных судов, общий объем инвестиций в строительство - более 80 млрд рублей. Проект строительства траулеров реализуется в рамках государственной программы «инвестиционных квот», нацеленной на обновление отечественного рыбопромыслового флота и повышение эффективности освоения ценных национальных биоресурсов.

«Рыбохозяйственному комплексу в России сейчас уделяется большое внимание как составляющей части нашей продовольственной безопасности, - сказала заместитель Министра сельского хозяйства Оксана Лут, которая стала «крестной матерью» судна. - Для решения этой задачи в России продолжает реализовываться механизм инвестиционных квот, который призван модернизировать производственные мощности рыбной отрасли. Сейчас заключено уже 79 договоров в рамках этой программы, инвестиции составили 200 млрд рублей, 90 % из которых пойдет на строительство рыбопромысловых судов. Министерство сельского хозяйства заинтересовано в таких проектах. Они позволят доставить высококачественную готовую продукцию до наших граждан и, безусловно, повысить стоимость экспорта».

Строящиеся для РРПК супертраулеры - самые крупные и технологически насыщенные российские рыбопромысловое суда. Каждое новое судно рассчитано на ежегодный вылов 60 тысяч тонн рыбы, что в 2,5 раза превышает производительность судов, составляющих сегодня основу рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке РФ.

«С вводом супертраулеров в эксплуатацию российская рыболовная отрасль получает в распоряжение суда принципиально нового уровня эффективности, экологичности, безопасности, - сказал генеральный директор РРПК Виктор Литвиненко. - Фабрика такого судна в два раза производительнее работающих на наших судах сегодня, и при этом в два раза меньше воздействие траулера на окружающую среду. Снизить углеродный след нам позволили современные энергоэффективные технологии и двигатель нового поколения».

Особенностями нового флота станут значительно увеличенные производственные мощности, максимальная безопасность, высокая экологичность и улучшенные условия труда и отдыха экипажеи . Суда будут оборудованы современной фабрикой, способной осуществлять глубокую безотходную переработку всего улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Супертраулеры Русской Рыбопромышленной Компании смогут работать в самых сложных погодных условиях, что продлит эффективное время ведения промысла. Оснащение современным технологическим оборудованием позволит производить на борту высокомаржинальные виды продукции из минтая и сельди, включая новый продукт - сурими. В настоящее время этот востребованный рынком продукт глубокой переработки на судах в России не производится.

Ввод в эксплуатацию новых рыбопромысловых судов и развитие производства филе и сурими минтая позволит компании существенно снизить воздействие на окружающую среду. Благодаря топливной эффективности формируемый новым флотом РРПК углеродный след является самым низким среди мировых добытчиков минтая.

Супертраулер назван в честь заслуженного ветерана рыбопромыслового флота старшего механика Владимира Абрамовича Сизова (1936-2013 гг.), посвятившего более 30 лет работе на судах китобойной флотилии и рыбопромысловых траулерах. С 1962 по 1992 гг. он прошел путь от моториста второго класса до старшего механика. За боевые и трудовые заслуги награжден девятью государственными наградами, а также знаком «Почетный работник рыбного хозяйства России».

«У моего деда были совершенно золотые руки, как у настоящего механика, - отметила внучка Владимира Абрамовича Елена Остапенко. – И все, что он делал своими руками, работало прекрасно. И если правда, что имя судна определяет его судьбу, то я верю, что этот супертраулер находится в надежных руках».