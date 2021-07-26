Светлого будущего нет? Жители Приморья не верят в отечественный автопром

Приморцы поделились мнением о российской автомобильной промышленности Фото: Кристина ОЛЕЙНИК

Дороги Приморья пестрят самыми разными машинами. Как правило, это иномарки, и даже присматриваться не надо, чтобы знать – преобладают «японки». Наших, отечественных, авто не так много, и, возможно, больше и не станет, ведь приморцы сомневаются, что у российской автомобильной промышленности есть светлое будущее. Своими опасениями они поделились на сайте Дром.ру.

Шансов у отечественных машин нет – в это верит каждый шестой из десяти жителей Приморского края. А вот треть местных водителей (31%) уверена, что у российского автопрома еще есть какой-никакой, но шанс. Около шести процентов опрошенных заявили, что нашим машинам нужно немного подтянуть качество, и вот тогда люди начнут пересаживаться с иномарок. Вот правда неизвестно, готовы ли будут эти самые шесть процентов сами ездить на российских авто. Кстати, а три процента жителей края свято верят – наши автомобили совсем не хуже зарубежных.

Если говорить о россиянах в целом, то в будущее отечественного автомобилестроения не верят 53%. Так же треть жителей страны уверены, что совсем небольшой шанс есть, и сограждане будут покупать машины, произведенные на родине. Уверены, что нужно постараться и дотянуть до нужного качества, целых девять процентов, а семь процентов не видят разницы между машинами в России и других странах.

Аналитики отметили, что большинство скептиков живет на Дальнем Востоке, как раз таки из-за налаженного ввоза японских машин. Целых 60% дальневосточников уверены, что российский автопром не выживет.