«Все видят этот разврат»: жаркие танцы обнаженных нимф на набережной Владивостока взбудоражили общественность

Происходящее в центре города озадачило очевидцев. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В соцсетях Приморья разгорелся очередной спор, а причиной его стало видео, снятое в центре Владивостока. Обладательницы прекрасных форм по долгу службы устроили жаркие танцы в одном из развлекательных заведений, вот только из-за витражных окон зрителями оказались прохожие, в том числе несовершеннолетние.

– Спортивная набережная гуляет много детей и все видят это разврат, куда только смотрит полиция и власти города, – с негодованием отметили очевидцы.

Часть приморцев считает, что заведению неплохо было бы обзавестись шторами или оборудовать окна жалюзи, раз уж предусмотрены взрослые танцы. Другие же жители города уверяют, что просто не нужно гулять с детьми по ночам и тогда они не увидят ничего лишнего.

«Не ходите там с детьми, да и время наверняка не детское для таких прогулок, если в заведении уже выступают девушки», «Автору надо дома сидеть с детьми, а не по набережной ночью гулять, куда опека смотрит и ПДН, если говорить вашими словами», «Сидите дома, смотрите мультики, нормально все», – высказываются пользователи сети.

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