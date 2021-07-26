Владивостокские волонтеры очистили пляж в районе Второй Речки

Волонтеры «Единой России» продолжают серию еженедельных субботников по очистке пляжей Приморья. В субботу, 24 июля, активисты – а их собралось порядка ста человек - очистили от мусора пляж в районе железнодорожной станции «Вторая речка» во Владивостоке.

Жаркая погода и высокий уровень влажности не помешали участникам экологической акции оперативно провести уборку обширной территории – вид береговой полосы преобразился уже к полудню.

Отметим, что это уже третий партийный субботник во Владивостоке по очистке пляжей - ранее экологические акции прошли на побережье бухт Патрокл и Поспелова.

Один из организаторов субботника, исполнительный секретарь Владивостокского отделения Партии Александр Старжинский отмечает, что к постоянному составу активистов на каждом новом субботнике регулярно присоединяются новые участники – от старшеклассников до инициативных пенсионеров.

«Следуя призыву лидера приморских единороссов Олега Кожемяко, волонтеры продолжают убирать пляжи Владивостока. Сегодняшняя акция показала нашу системность – если во время подготовки предыдущих двух субботников мы обзванивали общественников, то теперь они звонят нам сами и спрашивают, куда приехать на уборку пляжа, и приводят новых людей. Число участников растет, создавая возможности для новых планов – например, есть идея проводить одновременно несколько субботников в разных районах города», - рассказал организатор мероприятия.

По словам Александра Старжинского, пляж Второй Речки был выбран для уборки неслучайно - в районе одноименной железнодорожной станции готовятся к благоустройству прибрежных территорий, а потому территорию нужно подготовить к строительным работам. На текущем этапе профильные специалисты занимаются планировкой территории.

Эту прибрежную территорию собираются разделить на несколько функциональных зон. Это входная группа, где разместится парковка, отсюда же планируется начать трафик бегового и велосипедного маршрутов. Далее здесь появится прогулочная зона и пляж. Детская зона будет выдержана в экологичном стиле с минимальным вмешательством в среду. Спортивную зону оборудуют воркаут-площадкой и тренажерами. Эти работы ведутся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» - их планируется завершить в сентябре.

Проведенной работой волонтеры остались довольны.

«Активность наших волонтеров вдохновляет, но во Владивостоке еще хватает мест, которые требуется привести в порядок – хотелось бы, чтобы и отдыхающие в свою очередь задумывались об экологии и не разбрасывали мусор на побережье и в лесополосе», - Валентин Никитин, предприниматель.

«Это уже второй мой субботник, на который мы пришли вместе с моим тренером и с удовольствием работаем в команде единомышленников, которых объединяет бережное отношение к окружающей среде. Наши спортсмены – постоянные участники экологических акций», - Багавдин Магомедов, кандидат в мастера спорта по вольной борьбе.

«На субботник меня пригласил друг, мой одноклассник. Мы включились в работу и довольно быстро убрали территорию. Мы любим здесь гулять с друзьями, и я с радостью принял участие в акции», - Максим Арафов, учащийся средней школы №58.

Напомним, что очистка морского побережья будет продолжаться все лето.