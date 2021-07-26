Школьник из Приморья победил во всероссийском конкурсе «Большая перемена»

Занятия робототехникой становятся все популярнее среди приморских школьников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шестиклассник Максим Кузнецов из Приморского края стал победителем конкурса «Большая перемена». Финал всероссийского конкурса прошел в международном детском центре «Артек» в Крыму.

В конкурсе приняли участие около миллиона школьников со всей страны, в число победителей вошли 303 человека из 66 регионов России. В этом году впервые учащиеся 5-7-х классов смогли участвовать в конкурсе вместе с учениками старших классов и колледжей.

Максим Кузнецов учится в 6 классе в Надеждинском районе Приморья. На конкурсе он представил автоматическую кормушку для кошки. Свой выбор мальчик объяснил тем, что уже давно увлекается робототехникой. Как победитель, он отправится в путешествие на поезде «Большая перемена» из Москвы до Владивостока и обратно уже в сентябре. По условиям конкурса, наставник Максима получит 100 тысяч рублей, а школа – 2 миллиона.

Создатели конкурса отмечают, что участие – это возможность проявить свои таланты и определиться с будущей профессией. Учеников призывают делать добро, менять мир вокруг, сохранять природу и творить. Во время конкурса финалисты решали различные задачи, например, проектировали «школу будущего». Важным нюансом была командная работа – трудились ребята в группах по 8-12 человек. Также, участники смогли познакомиться с актерами арт-театра «Таврида», Героем России летчиком Дамиром Юсуповым, олимпийскими чемпионками Алиной Загитовой и Татьяной Лебедевой.

Напомним, что занятия робототехникой у школьников проходят в рамках реализации госпрограммы «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы.