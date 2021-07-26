Энергетики повышают надежность энергоснабжения Первомайского района Владивостока

Филиал «Дальневосточной распределительной сетевой компании» «Приморские электрические сети» (входит в Группу РусГидро) РусГидро приступил к строительству новой кабельной линии 110 кВ в Первомайском районе Владивостока. Работы ведутся в рамках реализации программы «Модернизация и реконструкция электросетевого комплекса» (МиРЭК) на территории Приморского края.

В этом году энергетики реализуют первый этап проекта по переводу в кабельное исполнение воздушной линии электропередачи 110 кВ «ВТЭЦ-2-Голдобин» – это строительство кабельной линии от подстанции «Улисс» до подстанции «Патрокл» протяженностью 2,6 километра. В 2022 году предусмотрен перевод всей линии 110 кВ в кабельное исполнение, общая протяженность которой превысит 6 километров. Новая линия позволит повысить надежность электроснабжения потребителей Первомайского района Владивостока. Необходимость повышения надежности энергоснабжения Первомайского района стала очевидной после аномального погодного явления – ледяного дождя, прошедшего в Приморье в конце 2020 года.

Для строительства линии будут применены новейшие технологии и материалы - новая линия практически не будет подвержена климатическим воздействиям. После ввода в эксплуатацию кабельной линии воздушный участок ЛЭП 110 кВ будет демонтирован, в том числе с территории ритуальной застройки, что позволит освободить дополнительные городские территории.

Это не единственное мероприятие энергетиков, направленное на улучшение энергоснабжения Первомайского района. Также в рамках МиРЭК для резервирования электроснабжения объектов жизнеобеспечения и населения района в конце июня текущего года завершено строительство кабельной линии 35 кВ. Линия протяженностью почти четыре километра была построена менее чем за полгода.

Программа МиРЭК рассчитана до 2025 года, она включает в себя обширный перечень мероприятий, направленных на повышение надежности энергоснабжения Приморского края. Это реконструкция электрических сетей, модернизация оборудования подстанций, чистка и расширение просек, ремонт зданий и сооружений, закупка резервных дизель-генераторных установок, дополнительной спецтехники, оборудования и материалов. Результатом реализации программы станет повышение качества и надежности электроснабжения потребителей региона, а также снижение аварийности в электрических сетях.