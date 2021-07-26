Салат или жизнь: простая просьба обернулась убийством в Приморье

Мужчине грозит срок до 15 лет Фото: Алексей ФОКИН

Обычные мужские «посиделки» с алкоголем закончились убийством и возбуждением уголовного дела в Приморье. Участнику застолья не понравилась простая фраза про салат от его собутыльника, ссора переросла в драку, во время которой один мужчина схватился за нож, а второй за табурет. Теперь у одного дорога на кладбище, а у другого – в тюрьму.

Прошедшие выходные в доме по улице Красноармейская в селе Черниговка начинались хорошо. Двое мужчин решили выпить и устроили небольшое застолье. Все шло как обычно, пока 33-летний житель Черниговского района не решил сделать 42-летнему приятелю замечание и не попросил его убрать тарелку с салатом в холодильник. Собутыльнику это не понравилось, возник инцидент, который с большой скоростью перерос в ссору. Мужчина помладше несколько раз ударил старшего товарища руками по лицу. Тот в ответ схватил нож, но не успел ничего сделать, как подозреваемый с силой ударил его табуретом по голове. Потерпевший скончался.

24 июля на место происшествия приехали полицейские, которые и обнаружили тело. По данному факту было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда, которое по неосторожности повлекло смерть человека, часть 4 статьи 111 УК РФ. Мужчине грозит срок до 15 лет.

Сейчас проводятся судебные экспертизы, а также выбирается мера пресечения.

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