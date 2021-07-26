Огромный пустырь на Эгершельде во Владивостоке официально стал парком

Фото: предоставлено инициативной группой «Мой Эгершельд»

На сайте администрации Приморского края опубликовано распоряжение Министерства строительства, согласно которому назначение земли бывшего завода «Металлист» на Эгершельде изменен с зоны жилой застройки на зону рекреации и отдыха. Ранее застройщик хотел возвести здесь несколько многоэтажек. Теперь же планируется, что здесь построят парк и детский сад.

Речь идет про большой участок практически на берегу бухты Федорова, между небоскребом «Аквамарин» и яхт-клубом Семь футов. Более десяти лет участок практически в самом центре приморской столицы оставался заброшенным, жители не имели к нему доступа.

Самое интересное, что застраивать территорию бывшего завода планировала китайская компания. Но идея встретила сопротивление со стороны местных жителей и представителей общественности. Вопрос вынесли на общественные обсуждения, на которых горожане, администрация города и правительство Приморского края поддержали строительство парка и детского сада вместо запланированных китайских небоскребов. По итогам общественных обсуждений Олег Кожемяко официально заявил, что на территории бывшего завода «Металлист» будет построен парк.

12 июля 2021 по распоряжению Минстроя Приморского края принято окончательное решение о смене назначения земли с Ж4 на Р3. Официально с документом можно ознакомиться на сайте правительства Приморского края.

Инициативная группа предлагает сделать здесь парк с прогулочными зонами, памятником Арсеньева, часовней, детскими площадками.