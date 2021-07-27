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Владивосток27 июля 2021 1:54

«Еще капля, и был бы плачевный исход»: обгон по встречке чуть не обернулся серьезным ДТП в Приморье

Автор видео едва успел увернуться от авто
Дарья НАУМЕЦ
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Автолюбитель не собирается пускать ситуацию на самотек

Автолюбитель не собирается пускать ситуацию на самотек

Фото: принтскрин видео.

Опасный маневр едва не стал причиной серьезного лобового ДТП около поворота на Штыковские пруды. Водитель решил обогнать автомобиль и выскочил на встречную полосу, где нет ни знаков, ни прерывистой линии. Другому автолюбителю удалось увернуться от столкновения, уйдя в правую сторону. Теперь он намерен обратиться в Госавтоинспекцию.

– Вылетел на встречку, не обращая никакого внимания на встречные авто, создал опасную ситуацию, чудом увернулись от него. Заявление будет написано в ГИБДД, – написал автор видео.

«Ну да, тут ещё капля, и был бы плачевный исход ... Правильно, пишите на таких», «Сторонникам такого придуря — когда вас боднут в лобовую, вы переоцените все и вся. И, конечно, не дай бог. Ровной всем дорожки и удачи», – поддержали автолюбителя комментаторы.

Обгон по встречке чуть не обернулся серьезным ДТП в районе Штыковских прудов в Приморье
Видео: Инстаграм @dps_vl

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