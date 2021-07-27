«Я бы поехала за 200 км»: приморцы добрались до нового инстаграмного поля с подсолнухами

В таких местах получаются по-настоящему теплые и летние снимки. Фото: Ольга Горгулько

Прошлогодний бум с подсолнухами продолжается. Жители Приморья отыскали поле с подсолнухами в Черниговском районе, про которое писала «Комсомольская правда – Владивосток». Теперь все, кто не знает о его расположении, просят поделиться геолокацией.

– Я держу в ладошках Солнце! – написала жительница Владивостока, которая таки добралась до нового подсолнечного поля.

Дело в том, что прошлым летом девушки Приморья, узнав, что в Покровке, под Уссурийском, выросли тысячи ярких подсолнухов, сразу поехали туда – устраивать фотосессии. Весь Инстаграм был усыпан снимками с желтыми цветами. Желающих заполучить красивый кадр не останавливало и то, что ради нескольких минут посреди поля надо проехать десятки, а то и сотни километров. Расстояние от Владивостока до Покровки – чуть больше 130 километров.

В этом же году на месте Инстаграм-паломничества поля с подсолнухами не оказалось. В совхозе, который и высаживал культуру, заявили – все было ради эксперимента, сейчас же там посажена соя. И, получается, все дивы Приморья, которые не успели доехать до Покровки год назад, остались без ярких снимков?

Жительница Приморья отыскала новое поле с подсолнухами. Фото: Инстаграм @angelocheckya

Однако не успела прекрасная половина нашего края, как в сети стали появляться свежие фотографии со все теми же цветами. Пользовать Инстаграма Александра под ником @angelocheckya выложила несколько фото, чем и обрадовала своих подписчиков. Кадры сразу разлетелись по приморским пабликам.

Комментаторы разделились на два лагеря. Одни просят не рассказывать, где находится это чудо, ведь будет, как и прошлым летом – землю вытопчут, цветы сорвут, кучи мусора оставят.

«Все, от поля нифига не останется. Сейчас набегут», «Только не говорите где это», «Опять топтать начнут», – пишут обеспокоенные жители края.

А другим приморчанкам срочно нужна новая точка с природной фотозоной.

«Я бы поехала за 200 км. Скиньте место геолокации», «Где такая красота?» «Скажите, пожалуйста, место в личку, ничего не испортим», – просят девушки.

«КП – Владивосток» уже рассказывала, но расскажет еще раз. Новое поле можно найти в Черниговском районе. Дорогой до подсолнухов поделился сам директор фермерского предприятия «Черниговский продукт» Владимир Хижинский.

– Нам нужна трасса Хабаровск-Владивосток. Если ехать со стороны Владивостока, проезжаете Черниговку, едете около трех километров до моста. Там сейчас идет ремонт. После него еще около 800 метров проезжаете и поворачиваете налево, будет дорога в поле. Его видно прямо с федеральной трассы, – рассказал корреспонденту издания владелец поля.

Однако спешим предостеречь от прошлых ошибок.

– Вот только мусорить, вытаптывать и рвать эту красоту не надо! В прошлом году поля в Покровке и в Михайловке достаточно от этого пострадали… – написала Александра.

Александра просит быть аккуратными на поле. Фото: Инстаграм @angelocheckya

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