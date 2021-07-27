Стабильно напряженная обстановка: количество приморцев, заболевших коронавирусом, остается большим

Статистика не выглядит утешительно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирусная инфекция продолжает бушевать в Приморье. Ежедневно заболевает несколько сот человек. За прошедшие сутки выявили вирус 263 жителя края. Общее количество случаев заражения достигло 53 528.

Вылечиться за последние 24 часа смогли 158 приморцев. Всего избавились от заразы 46 972 человека.

В Приморском крае привилось 314 664 гражданина.

Отметим, что прирост остается стабильно напряженным. Ежедневно заболевает больше 250 человек, умирает в день от 1 до 7 приморцев.

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