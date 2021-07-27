Альбина Шагимуратова и Сергей Редькин на VI Международном Дальневосточном фестивале «Мариинский», Владивосток

Именитые музыканты выступят на Приморской сцене в рамках Фестиваля «Мариинский». Среди них — всемирно известная певица, солистка Метрополитен-опера, Ла Скала и Ковент-Гарден Альбина Шагимуратова (колоратурное сопрано) и один из самых востребованных пианистов в Европе Сергей Редькин.

31 июля музыканты исполнят сочинения великого Вольфганга Амадея Моцарта в симфоническом вечере «Моцарт. Шуберт». Сергея Редькина зриетли услышат в Концерте для фортепиано с оркестром № 17, а великолепное сопрано Альбины Шагимуратовой — в виртуознейшем мотете Exsultate, Jubilate.

Также в этот вечер под управлением Павла Смелкова прозвучат Увертюра «В итальянском стиле» и Пятая симфония Франца Шуберта.

1 августа в опере Джузеппе Верди «Травиата» Альбина Шагимуратова выйдет в своей коронной партии — Виолетты Валери. Её партнёрами станут титулованный баритон, приглашённый солист Мариинского театра Ариунбаатар Ганбаатар (Жорж Жермон) и ведущий тенор приморской труппы Алексей Костюк (Альфред). За пультом оркестра — главный дирижёр Театра Павел Смелков.

3 августа состоится сольный концерт Сергея Редькина в Большом зале Приморской сцены. Прозвучат фортепианные произведения Франца Шуберта и Александра Скрябина.

4 августа Альбина Шагимуратова примет участие в большом Гала-концерте солистов оперы. В нём выступят как приглашённые артисты (Ариунбаатар Ганбаатар, Юлия Маточкина, Юрий Воробьёв, Гамид Абдулов), так и ведущие певцы Приморской сцены.

Сергей Редькин, воспитанник петербургской пианистической школы, много гастролирует по России и за рубежом — в Германии, Австрии, Франции, Швейцарии, Швеции, Финляндии, Португалии, Монако, Польше, Израиле, США и Мексике. Является лауреатом множества международных конкурсов. В 2015 году завоевал III премию и бронзовую медаль на XV Международном конкурсе им. П.И. Чайковского в Москве. В 2021 году стал лауреатом ещё одного крупного международного состязания — завоевал II премию на Международном конкурсе Королевы Елизаветы, проводимом в Брюсселе.

Звезда оперы Альбина Шагимуратова в течение многих лет удерживает место среди лучших сопрано мира. «Это явление, которое надо услышать, чтобы в него поверить», — резюмировал свои впечатления о голосе певицы обозреватель Opera News. Её всегда ждут в Королевской опере Ковент-Гарден, Ла Скала, Метрополитен-опере, Большом и Мариинском театрах, на фестивале в австрийском Зальцбурге. Талант исполнительницы неоднократно отмечался престижнейшими театральными премиями — «Золотая маска», Casta Diva, Bravo. В 2017 году Альбина Шагимуратова была удостоена звания «Заслуженная артистка Российской Федерации».