Оператор жив! Что было дальше с девушкой, снявшей драку на День ВМФ во Владивостоке

Лили ведет свой личный блог, на него подписаны более 45 тысяч человек. Фото: instagram.com/lily_fursova_

Прошедший День военно-морского флота во Владивостоке запомнится, к сожалению, неприятным инцидентом – дракой людей в тельняшках прямо последи бела дня в центре города. Об этой драке горожане узнали благодаря ролику, снятому случайным прохожим, причем, заканчивается ролик так: прямо в разгар драки один из ее зачинщиков заметил камеру и с криком «Это ты меня снимаешь?!» направился прямо в сторону оператора.

«Что было дальше?» - такой вопрос возникал практически у всех, кто посмотрел видео. - «Жив ли оператор?»

Жив, и вполне нормально себя чувствует. «КП» связалась с девушкой (да, девушка! Что не остановило агрессивного парня), чтобы узнать, что же произошло после того, как съемка была остановлена.

- Все хорошо. Когда мужчина побежал в нашу сторону, я и подруга развернулись, побежали в ближайший магазин, когда вышли, никого уже не было, - поделилась продолжением истории Лили Фурсова.

Кстати, сама девушка – предприниматель, директор студии красоты из Артема. К тому же Лили активно ведет свой Инстаграм, где у нее более 45 тысяч подписчиков.

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