В 2021 году приморцы установили около трех тысяч камер видеонаблюдения от «Ростелекома»

За шесть месяцев 2021 года жители Приморского края установили почти три тысячи видеокамер «Ростелекома». Это наибольший показатель среди регионов Дальнего Востока. С момента запуска услуги в 2017 году приморцы приобрели около семнадцати тысяч камер видеонаблюдения. Наибольшей популярностью они пользуются у жителей Владивостока, Находки и Уссурийска.

Облачный сервис «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» позволяет наблюдать за домом из любой точки мира, где есть доступ в интернет. В стартовый пакет решения входит широкоугольная цифровая HD-видеокамера с инфракрасной подсветкой. Есть модели со встроенным микрофоном и динамиками для общения с тем, кто находится в доме. Это позволяет не только слышать, что происходит в помещении, но и дает возможность оперативно связаться с людьми, которые там находятся. При фиксации движения в кадре, перекрытии объектива или отключении от сети устройство мгновенно отправит уведомление на мобильный телефон владельца.

Домашние камеры легко подключить самостоятельно. Смонтировать и настроить уличные модели помогут специалисты «Ростелекома».

Управлять сервисом можно через бесплатное мобильное приложение. В личном кабинете абонент может добавить сразу несколько камер, установленных не только в разных комнатах, но и в разных городах. Пользователи могут наблюдать за происходящим на смартфоне, планшете или компьютере в режиме онлайн или просматривать видео в записи. Видеозаписи с камер хранятся в защищенном облаке «Ростелекома» до 30 дней в зависимости от тарифа.

«Если раньше камеры видеонаблюдения приобретали для того, чтобы удаленно присматривать за детьми и пожилыми родственниками, то сейчас мы видим, что область их применения расширяется. Клиенты устанавливают их, чтобы контролировать ход строительных и отделочных работ в квартире или на даче, наблюдать за оставшимися дома животными, присматривать за автомобилем на придомовой территории. Сервис прочно вошел в повседневную жизнь благодаря простоте подключения, удобству использования и невысокой стоимости», — отметила директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Попова.

Получить подробную информацию можно на сайте, в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», а также по бесплатному телефону 8 800 100 08 00.