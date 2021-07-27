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Владивосток27 июля 2021 6:35

В 2021 году приморцы установили около трех тысяч камер видеонаблюдения от «Ростелекома»

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За шесть месяцев 2021 года жители Приморского края установили почти три тысячи видеокамер «Ростелекома». Это наибольший показатель среди регионов Дальнего Востока. С момента запуска услуги в 2017 году приморцы приобрели около семнадцати тысяч камер видеонаблюдения. Наибольшей популярностью они пользуются у жителей Владивостока, Находки и Уссурийска.

Облачный сервис «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» позволяет наблюдать за домом из любой точки мира, где есть доступ в интернет. В стартовый пакет решения входит широкоугольная цифровая HD-видеокамера с инфракрасной подсветкой. Есть модели со встроенным микрофоном и динамиками для общения с тем, кто находится в доме. Это позволяет не только слышать, что происходит в помещении, но и дает возможность оперативно связаться с людьми, которые там находятся. При фиксации движения в кадре, перекрытии объектива или отключении от сети устройство мгновенно отправит уведомление на мобильный телефон владельца.

Домашние камеры легко подключить самостоятельно. Смонтировать и настроить уличные модели помогут специалисты «Ростелекома».

Управлять сервисом можно через бесплатное мобильное приложение. В личном кабинете абонент может добавить сразу несколько камер, установленных не только в разных комнатах, но и в разных городах. Пользователи могут наблюдать за происходящим на смартфоне, планшете или компьютере в режиме онлайн или просматривать видео в записи. Видеозаписи с камер хранятся в защищенном облаке «Ростелекома» до 30 дней в зависимости от тарифа.

«Если раньше камеры видеонаблюдения приобретали для того, чтобы удаленно присматривать за детьми и пожилыми родственниками, то сейчас мы видим, что область их применения расширяется. Клиенты устанавливают их, чтобы контролировать ход строительных и отделочных работ в квартире или на даче, наблюдать за оставшимися дома животными, присматривать за автомобилем на придомовой территории. Сервис прочно вошел в повседневную жизнь благодаря простоте подключения, удобству использования и невысокой стоимости», — отметила директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Попова.

Получить подробную информацию можно на сайте, в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», а также по бесплатному телефону 8 800 100 08 00.