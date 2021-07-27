Поликлинику в Находке укомплектовали техникой

Новое оборудование поможет при прохождении углубленной диспансеризации приморцам, которые перенесли коронавирус. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения поликлиническое отделение Находкинской городской больницы получило оборудование на сумму более 8,5 миллионов рублей. Благодаря этому обновлению местным жителям больше не нужно будет ездить во Владивосток для прохождения некоторых видов обследования.

- В больнице появился уникальный аппарат – бодиплетизмограф. Пульмонологическая установка предназначена для исследования функций внешнего дыхания человека, то есть возможностей легких пациента и их способности к расширению, а также газообмена. При этом аппарат позволяет определять более точные и детализированные показатели, чем на другом подобном оборудовании, – отметил заместитель главного врача Находкинской городской больницы по лечебной работе Дмитрий Потешкин.

Помимо бодиплетизмографа, в больнице появились аппарат для исследования функций внешнего дыхания, кардиореспираторный комплекс, 12-канальный электрокардиограф. Все это оборудование будет очень полезно при проведении углубленной диспансеризации тех приморцев, которые перенесли коронавирус. Новенький электромиограф поможет медикам более точно диагностировать нейромышечные заболевания, а велоэргометр для проведения скрининга ишемической болезни сердца позволит подобрать программу индивидуально для каждого пациента.

Также, в 2021 году в Находкинской городской больнице будет проведен капитальный ремонт на сумму 26,6 миллионов рублей. В планах – создание проекта строительства новой поликлиники.

Напомним, что модернизация первичного звена здравоохранения будет проводиться с 2021 по 2025 годы в рамках реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы. В этом году в регионе появятся восемь фельдшерско-акушерских пунктов и пять врачебных амбулаторий. Также будут капитально отремонтированы 33 объекта здравоохранения, а автопарки пополнят 343 санитарных автомобиля.