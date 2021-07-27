На специализированном угольном терминале АО «Восточный Порт» открыли доску почёта

Доска почёта с фотопортретами 30-ти лучших работников производственно-перегрузочного комплекса АО «Восточный Пор» впервые в истории Акционерного Общества открыта на территории специализированного угольного терминала крупнейшей на Дальнем Востоке России стивидорной компании. Эффективный инструмент стимулирования и мотивации сотрудников, повсеместно распространённый на предприятиях страны, в «Восточном» решили организовать к профессиональному празднику портовиков – Дню работников морского и речного флота. Доска почёта исполнена в традиционных сине-белых цветах АО «Восточный Порт» с панорамными фотографиями специализированного угольного комплекса, информацией об организации и яркой подсветкой, включаемой с наступлением темноты.

– Средний возраст портовиков, чьи портреты размещены на доске почёта, около 35 лет, и в характеристиках на них от непосредственных руководителей показатель стажа работы занимает далеко не самую важную роль. Главные критерии – это высокие показатели труда, внедрение новых идей в производственные процессы, передовых рационализаторских разработок, отсутствие дисциплинарных взысканий и, конечно же, участие в общественной жизни предприятия, – отмечает один из авторов «возрождения» доски почёта, заместитель начальника по кадрам и быту ППК-3 АО «Восточный Порт» Евгения Валяева. – Когда мы с единомышленниками разрабатывали положение о доске почёта, то принимали во внимание не только достижения и результаты деятельности, решили уйти от ряда устоявшихся стереотипов и размещать на ней портреты именно сотрудников, работающих с «горящими глазами» и, даже можно так сказать, «дерзких» в своей работе – не обязательно убелённых сединами ветеранов производства. Эти золотые качества, плюс соревновательный дух, я считаю, присущи далеко не всем работникам, и именно с таких людей сейчас берут пример их друзья и коллеги.

Итоги результативности работы сотрудников компании и их достижений в соответствии с существующими регламентами подводятся раз в год. Поэтому было принято коллективное решение приурочить обновление содержания доски почета к Дню работников морского и речного флота. Каждый год здесь будут появляться фотографии сотрудников «Восточного», вдохновлённых своими коллегами-передовиками на новые победы и производственные достижения во имя развития и процветания родного предприятия.

Работники специализированного угольного комплекса АО «Восточный Порт», представленные на доске почёта в 2021/22 гг:

Раду Е.М. - тальман, Рыков А.С. - механизатор, Умнов С.Ю. - электрогазосварщик, Тупиков М.А. - слесарь, Гангурян И.В. - механизатор, Скоробогатов В.А. - вулканизаторщик, Иванова О.С. - учетчик по ж/д работе, Филатов П.И. - электромонтер, Тухтаев О.А. - электрогазосварщик, Кайсин А.Ю. - стивидор-начальник смены, Нуриева О.Н. - оператор поста централизации, Ярош Н.В. - заведующий хозяйством, Зинкина М.В. - старший тальман, Ширчков А.С. - слесарь, Краснов Б.Ф. - стивидор, Медведков Н.М. - слесарь, Мусина И.В. - учетчик по складской работе, Сминова И.В. - техник по ж/д работе, Седак Н.В. - машинист по стирке спецодежды, Брылев А.М. - слесарь, Кузнецов С.В. - слесарь, Красюков Е.С. - монтер пути, Корепанова М.А. - тальман, Сенин В.Н. - механизатор, Мозговая М.Н. - техник по ж/д работе, Кирнос А.М. - слесарь, Трегубов В.Н. - сменный мастер, Ганина К.В. - старший тальман, Марченко Д.Н. - механизатор, Старченко Е.М. - оператор поста централизации.