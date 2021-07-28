«Хотели бесплатно, получите»: пляжи Владивостока утопают в горах мусора

Когда вывезут кучи отходов, неизвестно Фото: Социальные сети

Жители Владивостока обеспокоены ситуациями, которые складываются на городских пляжах. Возле популярных мест отдыха образуются стихийные свалки, горы мусора растут не по дням, а по часам. Неравнодушные горожане вопрошают – кто это будет вывозить?

Пока ответа на этот вопрос нет, а кучи мусора прогреваются на солнце, обещая в ближайшее время источать «ароматы».

В комментариях к публикациям в Инстаграме пользователи резонно замечают, что возле пляжей нет баков или контейнеров для отходов. Видимо, пронести несколько метров пакет со своим же мусором слишком сложно.

«Зато бесплатно, как говорится, по закону. Хотели бесплатный пляж, получите. Это тем, кому жалко 100 рублей за вход было заплатить», «Все вопят если территорию в аренду отдадут, арендаторы ведь убирать бы могли и следить за порядком, по другому наши "люди" не умеют и неизвестно научатся ли в этом столетии», – заметили комментаторы.