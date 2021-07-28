«Я в шоке»: 24-летняя гимнастка из Владивостока Лилия Ахаимова стала олимпийской чемпионкой

Лиля поделилась долгожданной фотографией Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Токио продолжается череда побед российских спортсменов. На этот раз отлилась женская сборная по спортивной гимнастике – с результатом 169,528 девушки завоевали «золото» в командном многоборье на Олимпиаде. Среди чемпионок – уроженка Владивостока, 24-летняя Лилия Ахаимова.

– Я в шоке, – написала после своей победы Лилия и поделилась фотографией с золотой медалью в Инстаграме.

Вместе с чемпионкой радуется ее семья и друзья.

«Люся как же я за тебя рада! Олимпийская чемпионка! Ты крутая деваха», «Просто лучшая», «Боже!!! Моя сестра олимпийская чемпионка», – пишут близкие.

Вместе с девушкой победе радуется вся ее семья Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Также Лиля и другие чемпионки получили правительственную телеграмму, в которой девушек с победой поздравил министр спорта России Олег Матыцин.

Лилия заслужила эту победу, ведь она долго и упорно шла к своей мечте, поделилась тренер девушки Людмила Манько.

– У Лилии был непростой гимнастический путь, через который она прошла. Поэтому выступать на Олимпиаде она заслужила, – отметила в разговоре с «КП Спорт» Людмила Манько. – Любой спортивный путь непростой. Из-за того, что она переезжала из одного города в другой, меняла много тренеров, переходила из одной школы в другую… Только здесь, в Петербурге, она смогла достигнуть самых высоких результатов в мире спорта.

Лиля родилась 17 марта 1997 года во Владивостоке. К своим 24 годам она стала мастером спорта России, двухкратным серебряным призером чемпионатов мира 2018, 2019 в команде, чемпионкой Европы 2018 в команде и, конечно, олимпийской чемпионкой.

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