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Владивосток28 июля 2021 2:57

Больше 900 приморцев умерло от коронавируса

Статистика показывает неутешительные данные
Екатерина ТИХАЯ
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Количество заболевших в день остается стабильно большим

Количество заболевших в день остается стабильно большим

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приморье от коронавируса продолжают умирать люди. С начала этой недели с болезнью не справились восемь человек – четыре в понедельник, 26 июля, и четыре во вторник, 27 июля. Всего зараза унесла жизни 902 жителей края.

Также за прошедшие сутки в регионе выявлено 263 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего вирус подхватили 53 789 человек.

Победить болезнь смогли 248 приморецев. Всего в Приморье выздоровели 46 972 заболевших.

В регионе продолжается вакцинация населения. На сегодняшний день привились 318 136 жителей края.

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