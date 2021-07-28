Больше 900 приморцев умерло от коронавируса

Количество заболевших в день остается стабильно большим
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Приморье от коронавируса продолжают умирать люди. С начала этой недели с болезнью не справились восемь человек – четыре в понедельник, 26 июля, и четыре во вторник, 27 июля. Всего зараза унесла жизни 902 жителей края.
Также за прошедшие сутки в регионе выявлено 263 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего вирус подхватили 53 789 человек.
Победить болезнь смогли 248 приморецев. Всего в Приморье выздоровели 46 972 заболевших.
В регионе продолжается вакцинация населения. На сегодняшний день привились 318 136 жителей края.
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