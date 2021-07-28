В кабинет - к директору. И.о. главы Владивостока Константин Шестаков встретился с руководителями городских школ

Константин Шестаков заявил, что готов внедрять актуальные проекты, а главное – находить на них финансирование. Фото: Евгений Кулешов

В столице Приморского края на сегодняшний день работают порядка восьми десятков школ, главной задачей которых является обеспечение доступного и качественного образования юных владивостокцев. Некоторые из них особенно успешны. Например, в прошлом году сразу три учреждения из Владивостока вошли в перечень «Топ-500 школ РФ». Некоторые только стремятся в этот список. Но в любом случае у каждой школы есть свой путь развития, который определяет, как правило, именно ее директор.

Для сверки часов и обмена опытом в приморской столице уже много лет работает директорский клуб, созданный на базе школы № 28. На очередное заседание клуба прибыл исполняющий обязанности главы города Константин Шестаков, чтобы обсудить актуальные проблемы в системе образования.

Как в семейном бюджете

Как рассказала директор школы №28 Светлана Соколова, в клубе несколько десятков участников и царит хорошая рабочая атмосфера. Обсуждать проблемы и пути их решения удается примерно раз в месяц. Поэтому тратить время зря не стали и сразу обозначили, чем можно поддержать учреждения образования. Например, помочь с кадрами.

- В свое время я жил в общежитии для молодых педагогов, которое предоставлял муниципалитет, - напомнил Максим Кильчевский, директор школы №14. - И это было удобно еще и потому, что мы с коллегами из других школ могли в неформальной обстановке обсудить методы, подходы, образовательные инновации.

По словам Константина Шестакова, такой вопрос сейчас проработают. Но общежитие появится только в том случае, если оно действительно будет востребованным. Пустовать такой объект не должен. А вот что точно никогда не будет пустовать – строка «ремонт» в бюджете школы. И в данный момент у руководителей есть главная проблема: заранее не известно, сколько денег получит школа в течение года.

- Здесь точно так же, как и в семейном бюджете, хочется понимать, на какие средства я могу рассчитывать и с какой регулярностью они будут в школу поступать, - сказала Марина Феденёва, директор школы №64.

И.о. главы города согласился, что учреждения образования должны быть современными и уютными. Однако опыт показывает, что порой не хватает не столько средств, сколько хозяйского подхода. И это уже вопрос именно к директору. А дополнительные средства – обязательно выделят. К тому же подход к организации ремонта в школах сейчас меняется.

Помощь и консультации

Руководители школ обратились с просьбой о профессиональных консультациях по общим для всех вопросам: при заполнении заявок на участие в различных конкурсах и рейтингах, при прохождении проверок Роспотребнадзора, Госпожнадзора и тому подобных. Законодательство меняется очень часто, и помощь грамотного юриста не помешала бы. Проработать этот вопрос предстоит подразделениям администрации города. Также город поможет и с повышением квалификации педагогов, в том числе и финансово.

- Я готов внедрять масштабные современные проекты и найду на них финансирование. Но разработать эти проекты должны вы. Используйте опыт других городов, ищите разные подходы не только в образовательных практиках, но и в вопросах совершенствования организационной модели. К примеру, в школах существует большая проблема с уроками труда. Я предлагаю внедрять вместо них занятия по робототехнике. Но наверняка у вас есть свои идеи, чем дети должны заниматься. Хочу выслушать эти предложения и все остальные, - подчеркнул Константин Шестаков.