Новая поликлиника в Приморье может открыться в сентябре

В поликлинике установили новое высококачественное оборудование. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале осени в Артеме откроется новая поликлиника, которая сможет принимать около 700 человек в день. Сейчас формируют штат сотрудников, организуют их рабочие места и размещают оборудование.

- Новая поликлиника Артема успешно проходит стадии получения разрешительных документов на ведение деятельности. Предположительно, в начале осени медучреждение будет готово принять первых пациентов, – прокомментировала заместитель председателя Правительства – министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

В новом медучреждении вскоре заработают диализный центр, эндоскопическое отделение и центр амбулаторной онкологической помощи. Для своевременной и высококачественной диагностики установили рентгеновское оборудование, современный компьютерный томограф на 64 среза, комплекс для функциональной диагностики и оборудование для узких специалистов.

Благодаря реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы, в поликлинике созданы все условия для привлечения молодых специалистов из разных районов Приморья. Помимо опыта работы с новейшим оборудованием, медики также смогут проживать в служебном жилье.

Напомним, что на строительство и оснащение поликлиники из федерального бюджета было направлено 994 миллиона рублей, 337 из которых пошли на покупку оборудования.