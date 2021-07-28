В компании АО «Восточный Порт» отметили 47-летие образования Портового флота

Торжественным построением на 30-м причале экипажи буксиров и сотрудники Портового флота АО «Восточный Порт» отметили 47-летие образования самого «морского» подразделения стивидорной компании. Летом 1974 года в распоряжение молодого, ещё строящегося предприятия, поступило судно «Партизан» с мощностью главного двигателя 2300 лошадиных сил, которое стало «первенцем» у портовиков. Первый трудовой день буксира-кантовщика состоялся 27 июля – эту дату и принято считать днём рождения Портового флота «Восточного Порта». Новое подразделение возглавил Анатолий Александрович Колодько.

Вслед за буксиром-«пионером» началось практически еженедельное поступление, подготовка и ввод в эксплуатацию судов Портового флота: лоцманского катера «Створ», двух стотонных плашкоутов, пассажирского катера «Находкинский рабочий», катеров на подводных крыльях «Невка» и «Вега», рабочего катера «Буран -12», буксира–кантовщика «Садко», плавкрана «Богатырь-2», командование которым принял на себя Иван Алексеевич Коростылев. В дальнейшем, при непосредственном участии «Богатыря-2» возводились причалы «Восточного Порта».

К настоящему времени «морское» подразделение – ровесник «Восточного» – оперирует пятью современными высокоманёвренными, мощными, экономичными морскими буксирами и оказывает услуги по обеспечению швартовных операций. В состав Портофлота входят три новейших азимутальных буксира – «Александр Козицын», «Кузбасс», «Урал» и два буксира-кантовщика «Тайфун» и «Инженер Мисан». Все суда могут работать в качестве аварийно-спасательных, имеют ледовый класс и неограниченный район плавания. Ввод в эксплуатацию в 2019 году «Александра Козицына» значительно увеличил суммарную мощность Портофлота – с 17 до 22 тысяч лошадиных сил, позволил сократить время швартовных операций и работать вспомогательным судам АО «Восточный Порт» по контрактам в других акваториях залива Петра Великого.

Стоит отметить, что только в текущем году экипажи судов Портофлота приняли участие в трёх сложных спасательных операциях, от результатов которых в конечном итоге зависели жизнь и здоровье моряков. Практически на Новый год буксир «Тайфун» при сложнейших погодных условиях успешно привёл к берегам Находки габаритный контейнеровоз, потерявший ход из-за поломки двигателя. Затем в разное время экипажи буксиров «Кузбасс» и «Александр Козицын» провели безупречные операции по спасению жизней двух иностранных моряков и доставке их на берег. Во всех случаях конечный успех спасательных работ предопределили высокий профессионализм и оперативность специалистов Портового флота АО «Восточный Порт».

– В подразделении сейчас работает 148 человек – профессионалов своего дела. Моряки – это люди с особым характером. Выдержанные и сильные духом. Именно эти качества позволяют вам ежедневно покорять морскую стихию, именно вы не только встречаете, но и провожаете все суда, приходящие в Восточный. Именно вы образцово выполняете швартовные операции крупнейших балкеров, – подчеркнул управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак. – Спасибо за ваш труд! Желаю вам плодотворной работы, крепкого здоровья и семейного благополучия.