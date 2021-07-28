Во Владивостоке пропала девочка-подросток с розовыми волосами

Виктория Трушковская, 16 лет Фото: Социальные сети

16-летняя Виктория Трушковская (2005 год рождения) во вторник вышла из квартиры и пропала. Родители бьют тревогу, к поискам подключились волонтеры «ПримПоиска».

Вика живет в доме №120 по проспекту Красного Знамени во Владивостоке. 27 июля она одела черно-белую футболку, черную юбку и белые кроссовки, вышла из дома и пропала.

Родители обеспокоены, что дочь уже сутки не выходит на связь.

Волонтеры распространяют ориентировку на Вику: рост 145-150 см, худощавого телосложения, волосы светло-розовые длиной до плеч, глаза карие.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростка, просят позвонить по телефонам:

8 (423) 226-71-71 – ОП № 1 УМВД России по г. Владивостоку или 102 – полиция

8 908 987 39 19, 8 902 556 88 02 – волонтёры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com

Волонтеры «ПримПоиска» ищут подростка по всему Владивостоку Фото: Социальные сети

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