Электроснабжение потребителей Первомайского района восстановлено в полном объеме

Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК») восстановили электроснабжение Первомайского района, нарушенное в результате повреждения провода на линии электропередачи 110 кВ.

28 июля в 03-29 в филиале Приморские электрические сети было зафиксировано отключение линии электропередачи 110 кВ в Первомайском районе. Причиной стало повреждение провода. В результате без электроснабжения осталась часть Первомайского района Владивостока. Энергетиками оперативно были организованы работы по переводу потребителей на резервные схемы электроснабжения. В течении часа электроснабжение большей части потребителей от сетей ДРСК было восстановлено, далее работы были продолжены в зоне ответственности МУП ВПЭС.

В настоящее время ДРСК ведет большую работу по повышению надежности энергоснабжения Первомайского района города. Идет строительство новой кабельной линии 110 кВ. ЛЭП 110 кВ «Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин», что обеспечит полную защиту линии от непогоды. В этом году энергетики реализуют первый этап проекта – это строительство кабельной линии от подстанции «Улисс» до подстанции «Патрокл» протяженностью 2,6 километра.

Напомним, что линии электропередачи, обеспечивающие электроснабжение Первомайского района, сильно пострадали после «ледяного дождя», который обрушился на Приморский край в ноябре прошлого года. Тогда в результате обледенения проводов и падения двух опор ЛЭП нормальное энергоснабжение района было нарушено. Толщина льда на проводах и линиях электропередачи местами достигала 60 мм, что во много раз больше расчетной.