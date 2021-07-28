Вопросы некачественного предоставления услуг приморцам решены

От качества коммунальных и иных услуг, предоставляемых населению, во многом зависит не только комфортность проживания граждан в домах, но зачастую элементарная благоустроенность. Жизнь в условиях отсутствия тепла, воды и т.д. сложно назвать благополучной, соответственно налицо нарушение прав человека на благоприятную окружающую среду. К Уполномоченному по правам человека в Приморском крае за защитой своих прав обращаются жители, недостучавшиеся до ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и иных структур, обязанных обеспечить наличие и качество предоставляемых услуг.

Так, поводом для обращения к Уполномоченному по правам человека в Приморском крае Юрию Мельникову стало отсутствие в одном из домов Уссурийска в течение месяца горячей воды, на что и пожаловалась гражданка Б.

После вмешательства Уполномоченного и обращения его в Государственную жилищную инспекцию края, горячее водоснабжение было восстановлено. Она отсутствовала из-за затянувшегося капитального ремонта трубопровода.

Жительница п. Новошахтинский Михайловского района гражданка П. обратилась к Юрию Мельникову, рассказав, что отопление в дом подавалось с перебоями, температура в жилых помещениях не превышала 11-16°С, при - 27°С на улице.

В результате прокурорской проверки по ходатайству Уполномоченного, была установлена и устранена причина некачественной услуги – нестабильная работа котельного оборудования ресурсоснабжающей организации в связи с низким качеством приобретенного топлива. Абонентам осуществлен перерасчет за отопление, а руководитель филиала ресурсоснабжающей организации привлечен к административной ответственности.

Проживающая в доме барачного типа в г. Владивостоке гражданка Щ. обратилась к Уполномоченному для содействия в решении ряда вопросов, в том числе с жалобой на нерабочую водоразборную колонку, которой пользуются жильцы как единственным источником воды. Когда к решению проблемы подключился Уполномоченный и обратился в КГУП «Приморский водоканал», работники починили колонку.

С проблемой длительных перебоев в водоснабжении домов столкнулся целый поселок в Октябрьском районе Приморья. Его жители обратились к Уполномоченному через представителя с просьбой о помощи. Были выявлены нарушения в организации водоснабжения, вынесено представление об их устранении, а так же возбуждено административное производство. По итогам работ водоснабжение в поселке восстановлено.

Еще одна заявительница обратилась к Юрию Мельникову с проблемой перебоев телефонной связи, компания-провайдер не могла самостоятельно разрешить ситуацию.

После ходатайства Уполномоченного в Приморский филиал ПАО «Ростелеком» авария на линии, которая влекла перебои, была устранена, услуги связи полностью восстановлены, проведен перерасчет оплаты.