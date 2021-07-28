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Владивосток28 июля 2021 9:10

В селах Приморья станет больше ФАПов

Пять фельдшерско-акушерских пунктов в Чугуевском районе откроют весной
Диана БЕЛАЯ
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Теперь жители пяти сел Чугуевского района смогут получать медицинскую помощь быстрее.

Теперь жители пяти сел Чугуевского района смогут получать медицинскую помощь быстрее.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пять фельдшерско-акушерских пунктов в селах Чугуевского округа распахнут свои двери весной следующего года. Сейчас будут благоустраивать территорию, оснащать пункты необходимой медицинской техникой, трудоустраивать сотрудников и получать все необходимые документы.

В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что ФАПы откроются в селах Изюбриное, Варпаховка, Ленино, Заветное, Верхняя Бреевка.

- Работы ведутся в срок и под ежедневным контролем со стороны администрации Чугуевской центральной районной больницы, структурными подразделениями которой станут эти фельдшерско-акушерские пункты, – отметили в министерстве.

Работы по модернизации первичного звена проходят в рамках реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы. По плану в крае построят 14 быстровозводимых объектов. В этом году планируют возвести пять врачебных амбулаторий и восемь фельдшерско-акушерских пунктов. На эти цели из федерального бюджета выделили 229 миллионов рублей.

Напомним, что, согласно программе, строить ФАПы необходимо в тех населенных пунктах, которые находятся за шесть и более километров от ближайшего медучреждения. ФАПы рассчитаны на обслуживание до тысячи человек.