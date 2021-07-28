Под водой: ВМТП запускает инновационную систему пылеподавления

Портовики расположили систему на одной стенке склада, установив 72 форсунки с дальностью подачи воды 17-20 метров и высотой 5-10 метров. С остальных точек в данный момент идет распыление из мобильных водяных «пушек».

Запуск инновационной системы пылеподавления прошел на территории Владивостокского морского торгового порта в присутствии журналистов и жителей микрорайона.

«В мае мы пообещали жителям Эгершельда, что установим в порту инновационную систему пылеподавления и уже в июле ее протестируем. За два месяца в ВМТП проделан большой труд, и сегодня мы презентуем первый этап проекта – это орошение через форсунки на одной из стенок угольного склада. После тестирования мы продолжим устанавливать данную систему по всему периметру», - заявил Екимцов Вячеслав Геннадьевич – главный инженер ПАО «ВМТП».

Новая оросительная система в порту является инновационной. Сотрудники ВМТП разрабатывали ее сами с учетом всех нормативов и даже особенностей климата. К примеру, летом южный ветер «помогает» водяной завесе распределяться над складом, тем самым усиливая защиту.

«Мы смонтировали систему трубопроводов с запорной арматурой, установили форсунки, через которые с помощью двух насосов идет подача воды. Они орошают угольную кучу под углом и создают водяную завесу. Общая дальность их действия – 17-20 метров, первые 10 идет вода, затем – водяная пыль», – рассказал Кирилл Кутугулов, начальник отдела водопроводно-канализационных систем и очистных сооружений ВМТП.

Начальник отдела промышленной экологии Службы производственной безопасности ВМТП Елена Рябоконь подчеркнула, что Торговый порт делает все необходимое, чтобы минимизировать распространение пыли. Для защищенной перевалки угля в порту установлены пыле-ветрозащитные экраны, работают 10 водяных «пушек» и поливальные машины, по всей длине судна присутствуют пологи, на причалах регулярно производится специальная уборка, контролируется скорость ветра для допуска к работам и влажность угля, проверяется концентрация пыли в воздухе, работают очистные сооружения.

«Осенью, как только спадет жара, планируем высадку деревьев в сквере на Верхнепортовой и на улице Саратовская. Зеленые насаждения выступят естественным барьером против распространения пыли. Также, в сентябре – октябре запустим электронную платформу «Зеленый порт», где будем транслировать показатели с четырех анализаторов воздуха, измерения влажности угля, шума и другие. Два анализатора воздуха в порту уже установлены, данные с них мы регулярно размещаем на нашем сайте. По просьбам жителей заказали еще два датчика, чтобы установить на границе с жилой застройкой на улицах Саратовская и Нижнепортовая. Ориентировочные сроки поставки – 2 месяца, как только датчики придут – сразу запустим в работу», – добавила Елена Рябоконь.

ВМТП – крупнейший универсальный порт на Дальнем Востоке, и по результатам статистики за последние 1,5 года – первый в стране по контейнерообороту. Главное направление работы Торгового порта – это контейнеры, на их долю приходится 55%. Генеральных грузов – 40%, из них только 20% - это уголь, остальное – металлические чушки, слябы, зерно, руда. Еще 5% – это нефтепродукты и автотехника.