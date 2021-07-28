Губернатор Приморья пообещал Арсеньевской больнице лифт и молодых специалистов

Сейчас в крае разрабатывают новые меры поддержки, которые позволят привлечь молодых специалистов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко провел встречу с коллективом Арсеньевской городской больницы. Медики сразу обозначили ряд вопросов, в которых нужна помощь главы региона.

Главный врач учреждения Людмила Аплюшкина вынесла на обсуждение вопрос о нехватке молодых специалистов. Олег Кожемяко подчеркнул, что для решения этой проблемы в крае разрабатывают программу для северных районов края по поддержке медиков. Благодаря новой мере поддержки, помимо выплаты подъемных, за молодым специалистом через определенный срок будут закреплять служебное жилье.

Также глава Приморья пообещал помочь с вопросом получения дополнительных площадей для стационара медучреждения.

- У нас в Находке сложилась такая же ситуация. Несколько лечебных учреждений рассредоточены по всему городу. Крайне сложно собрать специалистов в одном месте, для людей опять же неудобно. Поэтому мы будем строить там новое здание. По программе модернизации нам выделили средства на поликлинику. Но мы за свой счет будем строить еще и стационар. Поэтому давайте подумаем и о том, что можно сделать здесь. Может, Минздрав России поможет. Обратимся к депутатскому корпусу. Это правильное решение с учетом того, что вы – узловая больница, учреждение, которое серьезным образом влияет на ситуацию в целом, – отметил Олег Кожемяко.

Медики попросили построить лифтовую шахту, потому что рентгенологическое отделение находится на втором этаже учреждения. Людям с травмами сложно подниматься по лестнице. Губернатор уверил, что поддержит эту инициативу и предложил включить постройку лифта в план на 2022 год.

После встречи с медиками Олег Кожемяко осмотрел ремонтируемые помещения больницы. В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы, в основном здании Арсеньевской городской больницы, отделении женской консультации и детской поликлинике произвели капитальный ремонт.