Шаг за шагом Владивосток становится дружелюбнее к пешеходам

Новая пешеходная зона на Окатовой Фото: Сергей БАЛАНОВ

В нынешний строительный сезон Владивосток значительно обновит пешеходную инфраструктуру. Речь про лестницы, автобусные остановки и, конечно же, тротуары. Причем, на многих участках приморской столицы долгожданный ремонт уже завершен.

Новые тротуары появились уже по 14 адресам: ул. Никифорова, 55 – 57, Героев Хасана, 16 – 18, от остановки «Новожилова» до остановки «Сахалинская», Гульбиновича, 24, Аллилуева, 5, Жигура, 48, Партизанский проспект, 58в, Аллилуева, 10, Карская, Пограничная, 7 стр. 4, 7 – Пологая, 22, Алеутская, 45а, Леонова, 54, Саратовская, 6, 8, 10 и Партизанский проспект, 9.

Еще на шести участках работы в самом разгаре: Борисенко, 98 и Сахалинской, 38, от остановки «Можайская» до остановки «Перинатальный центр», на Океанском проспекте (от дома № 37 до дома № 75, стр. 4), Кирова, 25 – 27, Магнитогорской (от Кирова до Чкалова), от дома № 55а до дома № 51, стр. 2 на Некрасовской.

«Ремонт пешеходных зон проводим как в рамках комплексного ремонта улиц, так и отдельно. В перечень включаем пешеходные зоны, о ремонте которых просят жители», – рассказал заместитель руководителя городского управления дорог и благоустройства Юрий Трунов.

Отметим, что хоть перечень основных объектов и был сформирован заранее, городская администрация продолжает пополнять список новыми адресами в соответствии с пожеланиями жителей.

Кстати

Пешеходную инфраструктуру обновляют не только точечно, но и в рамках комплексной реконструкции улиц по программе «БКД». В этом году в нее попали улицы Ладыгина, Окатовая, Харьковская, Бородинская, Посьетская, Ватутина, Адмирала Захарова. Также реконструкция ведется на Луговой, проспекте Красного Знамени, Тобольской, Стрелковой, 2-й Линейной, Садгородской и по другим адресам.