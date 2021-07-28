Правительство Приморья приглашает IT-компании на встречу

Предприниматели, связанные с IT-технологиями, могут рассчитывать на гранты и консультации. Фото: Николай Александров

В четверг, 29 июля, министерство цифрового развития и связи Приморского края встретится с бизнесменами региона. Тем, кто реализует проекты по цифровой трансформации или планирует внедрять решения в сфере IT, расскажут о мерах государственной поддержки.

Министр цифрового развития и связи Приморья Константин Волошин познакомит участников с целями регионального проекта «Цифровые технологии». Также, на встрече предпринимателям расскажут о грантах из средств федерального бюджета и поддержке Регионального центра инжиниринга Приморского края центра «Мой бизнес».

На мероприятии разработчики из Приморья презентуют свои перспективные проекты. Например, Дмитрий Олиферчук познакомит слушателей с цифровым сервисом для моряков и рыбаков «Моряк-Инфо», а генеральный директор Центра робототехники Сергей Мун расскажет о своем опыте участия в конкурсе «Коммерциализация» Фонда содействия инновациям с проектом «Образовательные наборы по подводной робототехнике MUR».

Зарегистрироваться на встречу можно на портале https://digital.primorsky.ru. Мероприятие пройдет 29 июля с 15.00 до 16.30 на платформе IVA.

Напомним, что развитие IT-сектора в Приморском крае проходит в рамках реализации госпрограммы «Информационное общество» на 2020-2027 годы.