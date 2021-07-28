Владивосток готовится реагировать на тайфуны

Тренировки прошли на Спутнике. Фото: Евгений Кулешов

«Внимание, внимание! – раздается тревожный голос из репродукторов в районе «Фетисов Арены». – В связи с приближением тайфуна ожидается ураганный ветер, большое количество осадков, выход рек из берегов». Следом подключаются мобильная группа оповещения, и вот уже по всему Садгороду звучат важные предупреждения о том, какими продуктами надо запастись и быть готовыми к эвакуации.

Так 28 июля проходили учения по предупреждению ЧС во Владивостоке. Порядок действий отрабатывали силы и средства городского звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Район Спутник выбрали местом проведения тренировки не случайно. Местным жителям уже приходилось экстренно эвакуироваться летом 2019 года, когда вода поднялась до критических отметок.

«Территория района Спутника потенциально подвержена подтоплению в паводкоопасный период. Связано это со сбросом воды с Богатинского водохранилища, с интенсивными осадками, которые возникают во время тайфунов. И наша первоочередная задача – обеспечить безопасность населения всеми имеющимися силами и средствами», - отметил заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло.

Хоть на улице пока жаркая погода, сезон тайфунов действительно не за горами. И не лишним будет напомнить жителям простые правила, которые забываются в стрессовой ситуации: приготовить личные документы, необходимые вещи, продукты питания, воду, а в крайнем случае - ждать эвакуацию.

Тренировка получилось по-настоящему масштабной, с участием поисково-спасательной службы Владивостока, пожарно-спасательного гарнизона города, Единой дежурной диспетчерской службы, управления гражданской защиты администрации города, подразделений ГУ МЧС России по Приморскому краю, водоканала, сотрудников правоохранительных органов. Специалисты проверили состояние пунктов, где возможно будет временно разместиться жителям в случае подтопления. А местные жители получили памятки с обязательной информацией, в том числе номерами телефонов экстренных служб, а также рекомендациями по заблаговременному страхованию имущества.