«Отпустили собак, улыбаются»: отдыхающих на пляже Владивостока напугали два алабая

Мнения приморцев разделились сложившейся ситуации Фото: Евгения ГУСЕВА

Противоречивая ситуация произошла на пляже около полуострова Шкота на острове Русский. Туда приехали люди с двумя алабаями, чем напугали всех присутствующих, включая арендаторов пляжа. Замечания остались не услышанными, а отдыхающие – недовольными.

В такую аномальную жару есть два варианта развлечений: сидеть под кондиционером или же залезть в море. И второе звучит приятней. Возможно, именно так думали горожане, когда отправлялись на пляж на острове Русский с алабаями. Ребята приехали с собаками и выгнали их в море. Казалось бы, на этом можно закончить историю, однако с этим оказались не согласны отдыхающие.

– Люди зашли с алабаями, ни поводков, ни намордников – ничего нет, держат собак за шею, – рассказывает на видео очевидец. – Говорю, что запрещено с животными находиться на пляжах, базах отдыха. Они даже слушать не захотели. Махнули рукой и пошли. Народ, который рядом сидит, попрятался. Хозяева ничего слушать не хотят, отпустили своих собак и стоят, улыбаются.

Другой очевидец тоже оказался недоволен происходящим, мол, приехали с собаками, да еще и в воду их загнали. Людям с животными нужно искать другие места, уверен он.

Некоторые жители Приморья согласны с мужчинами. Раз есть закон, значит, надо соблюдать. Речь идет о нормах, которые вступили в силу с 1 января 2021 года. Согласно действующему законодательству, россиянам запрещено приводить на пляж домашних животных, исключение – собаки-поводыри.

«Мнения разделились, но закон имеется. Но, как и всегда, в нашей стране "закон не писан". А когда собаки рвут людей, мы бежим во все инстанции. Пока не научитесь уважать друг друга, люди, никакие законы тут не помогут», – считает девушка.

Получается, ситуация сложилась возмутительная. Вот только другая половина жителей края оказалась недовольна отношением к животным.

«Да этим алабаям в такую жару плевать, кто и что вокруг происходит», «Вообще-то собакам тоже очень жарко. И вода это хороший способ спасти животное от перегрева!» «Понаехали, даже собачкам негде искупнуться», – пишут приморцы.

При этом комментаторы иронично заметили, что на кадрах не заметно пляжа, а видна лишь береговая линия, на которой стоит множество припаркованных машин.

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