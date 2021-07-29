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Владивосток29 июля 2021 1:41

«Я думала, что настоящий»: отдыхающий на популярном пляже Приморья нашел креативное решение проблемы

Жители края посмеялись и назвали мужчину гением
Екатерина ТИХАЯ
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Этот лайфхак можно взять на заметку отдыхающим

Этот лайфхак можно взять на заметку отдыхающим

Фото: Максим КАВАЛЕРОВ

Ливадия – одно из самых популярных мест отдыха в Приморье. На пляжах всегда много людей, и найти свободный лежак это большая проблема. Но тут главное не растеряться и найти решение, креативное. Как и сделал один из отдыхающих – мужчина просто сделал себе диван из песка, накинул несколько пледов и полотенец и лег загорать.

Жители Приморья посмеялись над нестандартным подходом к отдыху и назвали мужчину гением.

«А что, так можно было? Красава», «Я подумала, что настоящий», «Можно было телевизор еще слепить», «Я пока не начала читать коменты, думала, что это реально диван», «Кондер бы еще можно было из песка сделать», – пишут жители края.

Главное – не растеряться

Главное – не растеряться

Фото: Социальные сети

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