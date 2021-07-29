Новая надежда: ситуация с коронавирусом в Приморье переломилась?

Опубликованы новые данные по Приморью Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новые данные по коронавирусной статистике в Приморье одновременно радуют и огорчают.

За сутки выздоровевших оказалось больше, чем заболевших, но при этом люди продолжают умирать от заразы ежедневно.

По данным на 29 июля, за последние сутки в крае зафиксировано 259 новых случаев заражения. Всего коронавирусом заболело 54 048 приморцев.

За прошедший день выздоровели 306 человек, а всего победили болезнь 47 526 жителей края.

К сожалению, по данным на 28 июля, с заразой не справились еще пять человек. Всего коронавирус унес жизни 907 жителей Приморья.

В регионе продолжается вакцинация населения. На сегодняшний день привились 321 319 приморцев.

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