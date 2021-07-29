Учебно-курсовой комбинат АО «Восточный Порт» подготовил 150 операторов самоходной техники

Порядка полутора десятков штатных сотрудников компании «Восточный Порт» по итогам практических экзаменов смогли получить официальные удостоверения для работы на специализированной портовой технике. Обучение специалистов проходит в рамках реализации программы взаимодействия Учебно-курсового комбината (УКК) АО «Восточный Порт» с инспекцией Гостехнадзора при Министерстве сельского хозяйства Приморского края по переподготовке работников стивидорной компании для управления перегружателями, дробильно-сортировочными машинами, экскаваторами, бульдозерами и другой самоходной спецтехникой. В июле 2021 года исполнилось ровно 3 года с момента первого выпуска операторов спецтехники.

Расширение производственной деятельности АО «Восточный Порт» коснулось и операторов самоходных машин – до недавнего времени, при наличии соответствующей квалификации, они могли управлять техникой на территории перегрузочных комплексов. Между тем, для работы с выездом на дороги общего пользования уже требуется отдельная аттестация. С этой целью в 2018 году руководством УКК было налажено взаимодействие с инспекцией Гостехнадзора при Министерстве сельского хозяйства Приморского края. Учащихся курсов, прошедших теоретическое обучение и тестирование в облачном сервисе Гостехнадзора, ждёт практический экзамен в присутствии представителей госинспекции на территории перегрузочных комплексов предприятия. В 2018-21 годах обучение и аттестацию по этой программе прошли более 150 работников АО «Восточный Порт», получивших в итоге удостоверение машиниста-тракториста.

Учебно-курсовой комбинат АО «Восточный Порт» – единственный профессиональный учебный центр в Находкинском городском округе при частном предприятии. УКК готовит квалифицированных специалистов по нескольким десяткам рабочих специальностей для предприятий города и края. Теоретическое обучение происходит на современной учебно-материальной базе УКК, где оборудованы учебные и компьютерные классы, библиотека, используется мультимедийное оборудование, тренажёр специальной техники и тренажёр по оказанию первой медицинской помощи. Производственное обучение организуется непосредственно на рабочих местах, оснащение которых обеспечивает качественную отработку практических навыков. Процесс производственного обучения проходит под руководством инструкторов, наставников и консультантов теоретического обучения.