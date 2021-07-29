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Владивосток29 июля 2021 5:16

Учебно-курсовой комбинат АО «Восточный Порт» подготовил 150 операторов самоходной техники

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Порядка полутора десятков штатных сотрудников компании «Восточный Порт» по итогам практических экзаменов смогли получить официальные удостоверения для работы на специализированной портовой технике. Обучение специалистов проходит в рамках реализации программы взаимодействия Учебно-курсового комбината (УКК) АО «Восточный Порт» с инспекцией Гостехнадзора при Министерстве сельского хозяйства Приморского края по переподготовке работников стивидорной компании для управления перегружателями, дробильно-сортировочными машинами, экскаваторами, бульдозерами и другой самоходной спецтехникой. В июле 2021 года исполнилось ровно 3 года с момента первого выпуска операторов спецтехники.

Расширение производственной деятельности АО «Восточный Порт» коснулось и операторов самоходных машин – до недавнего времени, при наличии соответствующей квалификации, они могли управлять техникой на территории перегрузочных комплексов. Между тем, для работы с выездом на дороги общего пользования уже требуется отдельная аттестация. С этой целью в 2018 году руководством УКК было налажено взаимодействие с инспекцией Гостехнадзора при Министерстве сельского хозяйства Приморского края. Учащихся курсов, прошедших теоретическое обучение и тестирование в облачном сервисе Гостехнадзора, ждёт практический экзамен в присутствии представителей госинспекции на территории перегрузочных комплексов предприятия. В 2018-21 годах обучение и аттестацию по этой программе прошли более 150 работников АО «Восточный Порт», получивших в итоге удостоверение машиниста-тракториста.

Учебно-курсовой комбинат АО «Восточный Порт» – единственный профессиональный учебный центр в Находкинском городском округе при частном предприятии. УКК готовит квалифицированных специалистов по нескольким десяткам рабочих специальностей для предприятий города и края. Теоретическое обучение происходит на современной учебно-материальной базе УКК, где оборудованы учебные и компьютерные классы, библиотека, используется мультимедийное оборудование, тренажёр специальной техники и тренажёр по оказанию первой медицинской помощи. Производственное обучение организуется непосредственно на рабочих местах, оснащение которых обеспечивает качественную отработку практических навыков. Процесс производственного обучения проходит под руководством инструкторов, наставников и консультантов теоретического обучения.